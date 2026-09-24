Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Une femme ne renonce jamais

Narges Mohammadi

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La lauréate du Prix Nobel de la Paix et défenseuse des droits humains, Narges Mohammadi, se livre pour la première fois. " Ma décision était prise. Je ne laisserais personne, ni la tradition, ni les conventions, ni la religion, ni la loi, ni quoi que soit d'autre me dicter ce que je devais faire. " Narges Mohammadi est ce que nous appelons une femme libre . Depuis sa jeunesse, elle a décidé de renoncer à une vie conventionnelle pour s'engager dans la lutte pour l'égalité et les droits des femmes, mais également de tout un peuple. Dans Une Femme ne renonce jamais , elle revient sur son parcours hors normes, celui d'une infatigable militante qui, malgré les emprisonnements et la torture, refuse de se taire. En livrant ses mémoires, elle pose sur le papier ses années de combat, dressant progressivement le portrait critique d'un pays déchiré, en proie à l'oppression toujours grandissante d'un gouvernement déterminé à prendre le contrôle des âmes et des corps. Ce livre n'est pas seulement le récit d'un parcours, mais un appel à soutenir et rejoindre la lutte pour nos droits fondamentaux ; à faire résonner, aux côtés de Narges Mohammadi, et de toutes les femmes qui se battent à ses côtés, la voix de l'oiseau de la liberté.

Par Narges Mohammadi
Chez Robert Laffont

|

Auteur

Narges Mohammadi

Editeur

Robert Laffont

Genre

Géopolitique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Une femme ne renonce jamais par Narges Mohammadi

Commenter ce livre

 

Une femme ne renonce jamais

Narges Mohammadi trad. Abel Gerschenfeld, Isabelle D. Philippe, Renaud Morin

Paru le 24/09/2026

33 pages

Robert Laffont

24,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782221288641
9782221288641
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Grand Prix de littérature policière 2026 : les deux lauréats révélés Sarah Knafo double la mise : Le casse du siècle, toujours en tête des ventes À la SNCF, les livres n’arrivent plus jusqu’aux cheminots
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.