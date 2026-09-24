La lauréate du Prix Nobel de la Paix et défenseuse des droits humains, Narges Mohammadi, se livre pour la première fois. " Ma décision était prise. Je ne laisserais personne, ni la tradition, ni les conventions, ni la religion, ni la loi, ni quoi que soit d'autre me dicter ce que je devais faire. " Narges Mohammadi est ce que nous appelons une femme libre . Depuis sa jeunesse, elle a décidé de renoncer à une vie conventionnelle pour s'engager dans la lutte pour l'égalité et les droits des femmes, mais également de tout un peuple. Dans Une Femme ne renonce jamais , elle revient sur son parcours hors normes, celui d'une infatigable militante qui, malgré les emprisonnements et la torture, refuse de se taire. En livrant ses mémoires, elle pose sur le papier ses années de combat, dressant progressivement le portrait critique d'un pays déchiré, en proie à l'oppression toujours grandissante d'un gouvernement déterminé à prendre le contrôle des âmes et des corps. Ce livre n'est pas seulement le récit d'un parcours, mais un appel à soutenir et rejoindre la lutte pour nos droits fondamentaux ; à faire résonner, aux côtés de Narges Mohammadi, et de toutes les femmes qui se battent à ses côtés, la voix de l'oiseau de la liberté.