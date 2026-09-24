L'ISO 9001:2026 selon l'approche IRO

Comment comprendre la norme ISO 9001 : 2026 ? Mahmoud Cherfi propose une interprétation opérationnelle des exigences de l'ISO 9001 : 2026 à travers la grille IRO (Impacts, Risques, Opportunités), permettant de dépasser une lecture purement normative pour accéder à une compréhension systémique du management de la qualité. La norme amorce une évolution vers une responsabilité élargie des organisations. Dans ce contexte, l'approche IRO, déjà structurante dans la directive CSRD, devient un levier pertinent pour rendre la norme ISO 9001 : 2026 plus stratégique et surtout mieux alignée avec les réalités géopolitiques et géo-économiques qui influencent les entreprises. Pensé comme un outil d'appropriation et d'aide à la décision, ce livre s'adresse aux dirigeants, responsables qualité, consultants et étudiants qui souhaitent comprendre ces évolutions afin de leur permettre d'en tirer une valeur managériale augmentée.