Le sac à sorcière

Et si un simple voeu pouvait tout changer... mais pas pour toujours ? Lili reçoit du Mexique un objet mystérieux : un sac contenant une petite sorcière en chiffons et un mode d'emploi très précis. Il suffit de prononcer un voeu à son oreille pour qu'il se réalise... mais seulement pour une journée. Sans hésiter, Lili formule son plus grand souhait : avoir une petite soeur. Au réveil, le miracle est là. Mais le lendemain, le bébé a disparu. Lili n'avait pas tout lu. Commencent alors la déception, l'incompréhension et la colère de sa meilleure amie. Heureusement, la magie réserve parfois de vraies surprises.