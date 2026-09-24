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#Roman jeunesse

Le sac à sorcière

Agnès de Lestrade, Robin, Robin

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Et si un simple voeu pouvait tout changer... mais pas pour toujours ? Lili reçoit du Mexique un objet mystérieux : un sac contenant une petite sorcière en chiffons et un mode d'emploi très précis. Il suffit de prononcer un voeu à son oreille pour qu'il se réalise... mais seulement pour une journée. Sans hésiter, Lili formule son plus grand souhait : avoir une petite soeur. Au réveil, le miracle est là. Mais le lendemain, le bébé a disparu. Lili n'avait pas tout lu. Commencent alors la déception, l'incompréhension et la colère de sa meilleure amie. Heureusement, la magie réserve parfois de vraies surprises.

Par Agnès de Lestrade, Robin, Robin
Chez Nathan

|

Auteur

Agnès de Lestrade, Robin, Robin

Editeur

Nathan

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Le sac à sorcière

Agnès de Lestrade, Robin, Robin

Paru le 24/09/2026

32 pages

Nathan

6,50 €

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Scannez le code barre 9782095078997
9782095078997
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