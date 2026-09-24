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#Roman jeunesse

Les Trouillards

H Princess, Didier Balicevic, PrincessH

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Bienvenue au pays des trouillards... là où tout le monde a peur de tout ! Une histoire drôle et décalée pour apprivoiser ses peurs. Geraldo a 8 ans et vit avec sa famille au pays des trouillards , un royaume où tout le monde tremble en permanence , de tout et tout le temps. Pour changer les choses, la PrésiReine prend une décision radicale : installer des monstres sous les lits et dans les placards afin d'empêcher les habitants de se cacher... et les forcer à affronter leurs peurs. Chaque famille est convoquée au palais pour choisir des monstres à adopter . Aujourd'hui, c'est le tour de celle de Geraldo. Et autant dire qu'ils ont très, très peur. Comment vivre avec des monstres quand on est déjà trouillard ? Une histoire inventive et pleine d'humour qui invite les enfants à rire de leurs peurs et à les regarder autrement.

Par H Princess, Didier Balicevic, PrincessH
Chez Nathan

|

Auteur

H Princess, Didier Balicevic, PrincessH

Editeur

Nathan

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Les Trouillards

H Princess, Didier Balicevic, PrincessH

Paru le 24/09/2026

48 pages

Nathan

6,50 €

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Scannez le code barre 9782095054212
9782095054212
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