De Reddit aux jeux vidéo, en passant par le cinéma, la photographie et la peinture, l'esthétique liée aux espaces liminaux - ces lieux du quotidien inquiétants, délaissés et presque surréalistes - fascine autant qu'elle dérange. Des effets d'échos et de résonance tout à fait sidérants se produisent dans la mémoire et l'imagination de ceux qui les regardent. Les longs couloirs de Shining, les backrooms, les niveaux de Super Mario 64, le lotissement anxiogène du film Vivarium, les peintures de René Magritte... L'histoire de l'art récente regorge d'exemples parfois inattendus. Des origines du terme à la naissance d'une véritable esthétique de l'angoisse, ALT236 revient sur le mystère qui entoure les liminal spaces et à travers eux, sur le pouvoir que l'espace architectural opère sur nos sensations.