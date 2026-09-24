Moments cosy

Un cahier rempli de jeux et d'activités effaçables en compagnie d'adorables animaux, fourni avec un feutre pour s'entraîner à manier le stylo sur les pages nettoyables. Partage des moments tout en douceur avec des amis de la forêt qui préparent des cupcakes, partent camper, construisent des ours de neige et se détendent dans un univers réconfortant fait de bonnets en laine, de tartines beurrées et de chaussons tout doux. Au programme : jeux des différences, points à relier, objets à compter, labyrinthes à résoudre et petits dessins à compléter. Le feutre est adapté aux petites mains et l'encre s'efface facilement sans laisser de traces, pour recommencer les activités encore et encore. Un cahier d'activités idéal pour s'entraîner à manier un stylo et développer les compétences qui précèdent l'apprentissage de l'écriture. dès 3 ans