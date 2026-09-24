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Une aventure au royaume de Porcelaine

Katerina Illnerova

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Un jour, un coup de vent emporte le chapeau d'un pêcheur solitaire. Partant à sa recherche d'un vase en porcelaine à l'autre, il se perd, et s'embarque dans un voyage qui le mènera à la découverte de terres lointaines et de nouveaux amis. Ce voyage raconté avec des illustrations délicates nous invite à regarder avec un autre regard les objets de notre quotidien. Par son ambiance tranquille et enchanteresse, laissez-vous embarquer dans une reposante aventure au coeur de la porcelaine. L'univers doux et aérien créé par Katerina Illnerova séduira les enfants comme les adultes. Il a reçu le prix Silent book contest en 2023 et a été finaliste du prix Sorcière 2025 catégorie Carrément Sorcières fiction, du prix Ficelle 2025 et du prix Lire, élire 2025 (15 pépites choisies par des bibliothécaires de Gironde).

Par Katerina Illnerova
Chez Obriart

|

Auteur

Katerina Illnerova

Editeur

Obriart

Genre

Autres éditeurs (K à O)

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Une aventure au royaume de Porcelaine

Katerina Illnerova

Paru le 24/09/2026

36 pages

Obriart

19,00 €

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