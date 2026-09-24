Une aventure au royaume de Porcelaine

Un jour, un coup de vent emporte le chapeau d'un pêcheur solitaire. Partant à sa recherche d'un vase en porcelaine à l'autre, il se perd, et s'embarque dans un voyage qui le mènera à la découverte de terres lointaines et de nouveaux amis. Ce voyage raconté avec des illustrations délicates nous invite à regarder avec un autre regard les objets de notre quotidien. Par son ambiance tranquille et enchanteresse, laissez-vous embarquer dans une reposante aventure au coeur de la porcelaine. L'univers doux et aérien créé par Katerina Illnerova séduira les enfants comme les adultes. Il a reçu le prix Silent book contest en 2023 et a été finaliste du prix Sorcière 2025 catégorie Carrément Sorcières fiction, du prix Ficelle 2025 et du prix Lire, élire 2025 (15 pépites choisies par des bibliothécaires de Gironde).