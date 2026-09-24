Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Tavernes, cafés, bistrots

Robert Beck, Stéphanie Sauget, Jean-Claude Yon

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
De nos jours, une institution capitale de la vie sociale des milieux populaires se trouve en pleine régression : il s'agit de ces lieux de sociabilité qu'étaient jadis les cafés, bistrots, tavernes et autres débits de boissons, dont le nombre diminue sensiblement partout. Pourtant, dans les sociétés européennes, méditerranéennes et nord américaines, entre le milieu du XVIIIe siècle et les débuts du XXe siècle, ces établissements souvent reconnaissables depuis la rue et s'inscrivant dans une topographie particulière, animés par des entrepreneurs parfois hauts en couleur et multitâches, étaient des pivots de la vie sociale, économique, politique et culturelle. Comprendre la fonction du bistrot de quartier pour la structuration du voisinage ou de la taverne de village pour la communauté villageoise est une des premières missions de ce livre qui fait aussi entrer le lecteur et la lectrice à l'intérieur de débits de boissons très divers pour tenter d'en restituer l'atmosphère : que buvait-on dans ces endroits ? Qui étaient les buveurs et les buveuses ? Qu'y faisaient-ils habituellement ? Les salles des cafés et autres bistrots constituent un formidable observatoire des normes sociales, de genre et de santé publique que l'usage de la comparaison, les changements d'échelle et de terrains d'observation permettent d'éclairer autrement. Voyons comment concrètement fonctionnaient ces "salons du pauvre" .

Par Robert Beck, Stéphanie Sauget, Jean-Claude Yon
Chez PU Rennes

|

Auteur

Robert Beck, Stéphanie Sauget, Jean-Claude Yon

Editeur

PU Rennes

Genre

Ouvrages généraux et thématiqu

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Tavernes, cafés, bistrots par Robert Beck, Stéphanie Sauget, Jean-Claude Yon

Commenter ce livre

 

Tavernes, cafés, bistrots

Robert Beck, Stéphanie Sauget, Jean-Claude Yon

Paru le 01/10/2026

PU Rennes

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041309856
9791041309856
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Grand Prix de littérature policière 2026 : les deux lauréats révélés Sarah Knafo double la mise : Le casse du siècle, toujours en tête des ventes À la SNCF, les livres n’arrivent plus jusqu’aux cheminots
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.