Tavernes, cafés, bistrots

De nos jours, une institution capitale de la vie sociale des milieux populaires se trouve en pleine régression : il s'agit de ces lieux de sociabilité qu'étaient jadis les cafés, bistrots, tavernes et autres débits de boissons, dont le nombre diminue sensiblement partout. Pourtant, dans les sociétés européennes, méditerranéennes et nord américaines, entre le milieu du XVIIIe siècle et les débuts du XXe siècle, ces établissements souvent reconnaissables depuis la rue et s'inscrivant dans une topographie particulière, animés par des entrepreneurs parfois hauts en couleur et multitâches, étaient des pivots de la vie sociale, économique, politique et culturelle. Comprendre la fonction du bistrot de quartier pour la structuration du voisinage ou de la taverne de village pour la communauté villageoise est une des premières missions de ce livre qui fait aussi entrer le lecteur et la lectrice à l'intérieur de débits de boissons très divers pour tenter d'en restituer l'atmosphère : que buvait-on dans ces endroits ? Qui étaient les buveurs et les buveuses ? Qu'y faisaient-ils habituellement ? Les salles des cafés et autres bistrots constituent un formidable observatoire des normes sociales, de genre et de santé publique que l'usage de la comparaison, les changements d'échelle et de terrains d'observation permettent d'éclairer autrement. Voyons comment concrètement fonctionnaient ces "salons du pauvre" .