Qu'est-ce que la schizophrénie, et la schizophrénie existe-t-elle ? Plutôt que de répondre directement et sans recul critique, le livre part de l'idée originale selon laquelle ce qui existe, c'est moins la catégorie clinique elle même, que des personnes singulières confrontées concrètement, dans le corps et le langage, aux conséquences de ce qu'on appelle schizophrénie. Enoncer le savoir du schizophrène est un acte qui vise à extraire le sujet du pessimisme thérapeutique. Avec la psychanalyse et les enseignements de Freud et de Lacan, l'ouvrage opère donc un choix éthique, stratégique et politique en proposant, à partir de la fonction du sujet, une autre approche de l'incurable. Dès lors, c'est le savoir du schizophrène qui va concerner le statut de l'être humain en tant que corps parlant.