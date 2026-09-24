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#Bande dessinée jeunesse

Cosy love & christmas crime

Djohr, Anouk Filippini

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Découvrez le cosy crime de l'avent en version collector ! La recette : 100 g de love, 80 g de magie de Noël... et un meurtre. Noël à Paris, c'est aussi féerique que la neige qui tourbillonne au-dessus des toits. Surtout que j'ai décroché le job de mes rêves dans les cuisines d'un palace, avec la cheffe pâtissière la plus célèbre du monde ! Hélas, au lieu de travailler sur la bûche, je me retrouve préposée aux croissants... Entre Sofiane, le ténébreux boulanger, et Léo, le pâtissier sexy qui m'a piqué ma place, c'est chaud... Cerise sur le gâteau : me voilà mêlée à un meurtre, et en première ligne dans la liste des suspects. Dans cette ville vibrante de tous les possibles, j'ai 24 jours pour résoudre l'enquête, sauver le réveillon et... tomber amoureuse ?

Par Djohr, Anouk Filippini
Chez Editions Auzou

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Auteur

Djohr, Anouk Filippini

Editeur

Editions Auzou

Genre

Romans, témoignages & Co

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Cosy love & christmas crime

Djohr, Anouk Filippini

Paru le 24/09/2026

388 pages

Editions Auzou

27,95 €

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