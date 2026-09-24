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Mes incroyables histoires de Loup

Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier

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Le nouveau coffret de Loup ! Partez à la découverte de l'univers incroyable de ce héros incontournable ! Un coffret combinant trois histoires et une peluche de notre héros préféré ! Tout pour revivre, pendant des heures, les aventures de Loup. Trois histoires parmi les plus connues, grand classique du catalogue Loup : - Le loup qui avait la tête dans les étoiles - Le loup qui rêvait d'océan - Le loup qui croyait en ses rêves

Par Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier
Chez Editions Auzou

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Auteur

Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier

Editeur

Editions Auzou

Genre

Autres éditeurs (A à E)

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Mes incroyables histoires de Loup

Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier

Paru le 24/09/2026

104 pages

Editions Auzou

24,95 €

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