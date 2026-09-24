Mes incroyables histoires de Loup

Le nouveau coffret de Loup ! Partez à la découverte de l'univers incroyable de ce héros incontournable ! Un coffret combinant trois histoires et une peluche de notre héros préféré ! Tout pour revivre, pendant des heures, les aventures de Loup. Trois histoires parmi les plus connues, grand classique du catalogue Loup : - Le loup qui avait la tête dans les étoiles - Le loup qui rêvait d'océan - Le loup qui croyait en ses rêves