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Cherche et trouve des tout-petits sonore

Edita Hajdu

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A travers 12 planches foisonnantes de détails et grâce à plus de 100 puces sonores, pars à l'aventure dans le monde entier, et au-delà ! Dans ce nouveau cherche et trouve sonore, le tout-petit pars à l'aventure à travers 12 planches foisonnantes de détails et près de 100 sons à découvrir ! Sur chaque double-page, il observe et écoute attentivement pour retrouver 6 éléments et une mascotte qui se cache chacun des univers : à la plage, dans la jungle, au parc d'attractions... Sur chaque planche, un mode de jeu aléatoire est disponible : il faudra retrouver l'animal ou l'élément auquel correspond le bruit entendu ! Attention aux 2 éléments mystères qui se sont glissés dans le jeu...

Par Edita Hajdu
Chez Editions Auzou

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Auteur

Edita Hajdu

Editeur

Editions Auzou

Genre

Livres-jeux

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Cherche et trouve des tout-petits sonore

Edita Hajdu

Paru le 24/09/2026

26 pages

Editions Auzou

20,95 €

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Scannez le code barre 9791039578547
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