Cherche et trouve des tout-petits sonore

A travers 12 planches foisonnantes de détails et grâce à plus de 100 puces sonores, pars à l'aventure dans le monde entier, et au-delà ! Dans ce nouveau cherche et trouve sonore, le tout-petit pars à l'aventure à travers 12 planches foisonnantes de détails et près de 100 sons à découvrir ! Sur chaque double-page, il observe et écoute attentivement pour retrouver 6 éléments et une mascotte qui se cache chacun des univers : à la plage, dans la jungle, au parc d'attractions... Sur chaque planche, un mode de jeu aléatoire est disponible : il faudra retrouver l'animal ou l'élément auquel correspond le bruit entendu ! Attention aux 2 éléments mystères qui se sont glissés dans le jeu...