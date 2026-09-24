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Mes histoires de créatures fantastiques

Mathilde Paris, Coralie Vallageas

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Dans ce recueil, l'enfant peut choisir un personnage et un lieu pour sélectionner l'histoire qu'il veut lire chaque soir. De la forêt enchantée aux montagnes dorées, les feuilles bruissent et l'air frissonne d'excitation. Bientôt, la Fête des Lumières rassemblera toutes les créatures du royaume sur l'île perchée. Chacun se prépare, mais déjà la magie s'invite partout... 20 histoires qui se suivent, ou se lisent indépendamment pour découvrir toute une galerie de personnages fantastiques !

Par Mathilde Paris, Coralie Vallageas
Chez Editions Auzou

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Auteur

Mathilde Paris, Coralie Vallageas

Editeur

Editions Auzou

Genre

Mondes merveilleux

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Mes histoires de créatures fantastiques

Mathilde Paris, Coralie Vallageas

Paru le 24/09/2026

128 pages

Editions Auzou

14,95 €

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Scannez le code barre 9791039546485
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