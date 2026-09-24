Mes histoires de créatures fantastiques

Dans ce recueil, l'enfant peut choisir un personnage et un lieu pour sélectionner l'histoire qu'il veut lire chaque soir. De la forêt enchantée aux montagnes dorées, les feuilles bruissent et l'air frissonne d'excitation. Bientôt, la Fête des Lumières rassemblera toutes les créatures du royaume sur l'île perchée. Chacun se prépare, mais déjà la magie s'invite partout... 20 histoires qui se suivent, ou se lisent indépendamment pour découvrir toute une galerie de personnages fantastiques !