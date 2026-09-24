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L'Odyssée

Homère

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" Dis-moi, Muse, cet homme subtil qui erra si longtemps, après qu'il eut renversé la citadelle sacrée de Troie. Et il vit les cités de peuples nombreux, et connut leur esprit ; et, dans son coeur, endura beaucoup de maux, sur la mer, pour sa propre vie et le retour de ses compagnons. " L'Odyssée Homère Homère est un poète grec de l'Antiquité, traditionnellement considéré comme l'auteur de L'Iliade et de L'Odyssée, deux épopées fondatrices de la littérature occidentale. A travers L'Odyssée, il a façonné l'une des plus grandes aventures littéraires de tous les temps.

Par Homère
Chez Leduc.s éditions

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Auteur

Homère

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Grec ancien - Littérature

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L'Odyssée

Homère trad. Médéric Dufour, Jeanne Raison

Paru le 24/09/2026

384 pages

Leduc.s éditions

29,90 €

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Scannez le code barre 9791028538361
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