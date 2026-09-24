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Matérialités de la révolution

Barbara Casciarri

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Depuis l'émergence des mouvements globaux et des " Printemps arabes" , la révolution occupe à nouveau un espace majeur en sciences sociales. Ce livre s'adresse à tout lecteur s'interrogeant, au Nord comme au Sud, sur les enjeux de la démocratie, la persistance des oppressions mondiales et la multiplicité des révoltes pour la liberté e la justice. Moins médiatisée que d'autres, la révolution soudanaise dite " December" (2018-23) est ici emblématique : l'ampleur du soulèvement, sa durée, ses répertoires d'action inédits et son ancrage local via les Comités de Résistance en font le lieu idéal pour analyser les mouvements révolutionnaires par le bas. A travers une ethnographie impliquée dans un quartier populaire de Khartoum, l'auteure, anthropologue spécialiste du Soudan, décrit le déploiement quotidien de ce processus et le lie à une analyse plus vaste des expériences révolutionnaires contemporaines.

Par Barbara Casciarri
Chez Mimesis

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Auteur

Barbara Casciarri

Editeur

Mimesis

Genre

Ethnologie et anthropologie

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Matérialités de la révolution

Barbara Casciarri

Paru le 06/10/2026

390 pages

Mimesis

29,00 €

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Scannez le code barre 9788869765384
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