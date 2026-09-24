Puzzle forme - Le T-Rex rugissant

Découvrez le légendaire Tyrannosaurus rex grâce à un coffret puzzle éducatif qui allie jeu, savoir et design. Ce box set comprend un puzzle découpé à la forme impressionnante du T-Rex, un poster infographique riche en faits scientifiques et curiosités, ainsi qu'un livret illustré consacré aux grands dinosaures carnivores de la Préhistoire. Pensé comme un produit éditorial complet, ce coffret stimule la motricité, encourage l'apprentissage actif et nourrit la curiosité naturelle des enfants passionnés de dinosaures. Le puzzle à découpe spéciale offre un fort impact visuel, tandis que les contenus éditoriaux apportent des informations claires, fiables et accessibles. Un produit 3-en-1 à forte valeur perçue, idéal pour le marché international, les librairies et les ventes cadeau.