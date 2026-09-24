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Le livre de l'Exode avec l'artiste Chagall

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La collection "La Bible avec un artiste" éveille la curiosité pour les textes de la Bible en la rendant plus accessible grâce aux artistes de renom qu'elle a inspirés : de Millet à Van Gogh, jusqu'à Marc Chagall en passant par les impressionnistes. Dans Le livre de l'Exode avec l'artiste Chagall, retrouvez tout le récit imagé du livre de l'Exode. Les textes choisis sont les "vrais" textes de la Bible (traduction officielle liturgique), mais sans les passages trop ardus ou redondants. Une parfaite introduction à la Bible - magnifiée par les couleurs et l'univers onirique de Chagall - qui nous fait vivre la mission prophétique de Moïse, de l'apparition du buisson ardent à la Terre promise, en passant par l'Egypte et la mer Rouge. C'est aussi l'histoire de la délivrance d'un peuple réduit à l'esclavage, qui renvoie chacun à son propre chemin de libération - malgré les épreuves et les doutes. 14 lithographies en couleur de Marc Chagall (L'Histoire de l'Exode, 1966)

Chez L'Hortense

|

Editeur

L'Hortense

Genre

Eveil de la foi

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Le livre de l'Exode avec l'artiste Chagall

Paru le 08/10/2026

32 pages

L'Hortense

15,00 €

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