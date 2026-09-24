Talion aiguille

Samedi 7 octobre 2023 8h15, Rebecca Leibowitz cheffe des Faucons du Sword à Lutry-Lausanne reçoit un message d'alerte maximum de l'ancien patron du Mossad, le général Leibowitz. Arrivée en urgence au sud d'Israël, elle cherche son père. Rebecca se lance dans une course contre la montre pour retrouver les otages et éviter un drame humanitaire à Gaza alors que le Hamas poursuit sa fuite en avant. Dans le même temps, un commando aguerri de pénètre en Israël depuis la Jordanie avec des objectifs précis et le but d'anéantir cet état. Cette Odyssée ne se fera pas sans mal ni sans rebondissements. Jusqu'à quel point et jusqu'où Rebecca s'en sortira-t-elle totalement indemne ? Les ennemis déclarés sont-ils les seuls ?