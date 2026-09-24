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#Polar

Talion aiguille

Mark Zellweger

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Samedi 7 octobre 2023 8h15, Rebecca Leibowitz cheffe des Faucons du Sword à Lutry-Lausanne reçoit un message d'alerte maximum de l'ancien patron du Mossad, le général Leibowitz. Arrivée en urgence au sud d'Israël, elle cherche son père. Rebecca se lance dans une course contre la montre pour retrouver les otages et éviter un drame humanitaire à Gaza alors que le Hamas poursuit sa fuite en avant. Dans le même temps, un commando aguerri de pénètre en Israël depuis la Jordanie avec des objectifs précis et le but d'anéantir cet état. Cette Odyssée ne se fera pas sans mal ni sans rebondissements. Jusqu'à quel point et jusqu'où Rebecca s'en sortira-t-elle totalement indemne ? Les ennemis déclarés sont-ils les seuls ?

Par Mark Zellweger
Chez Editions Eaux Troubles

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Auteur

Mark Zellweger

Editeur

Editions Eaux Troubles

Genre

Romans d'espionnage

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Talion aiguille

Mark Zellweger

Paru le 24/09/2026

294 pages

Editions Eaux Troubles

9,90 €

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Scannez le code barre 9782940766604
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