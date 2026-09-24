Mortelle thérapie

Depuis sa première apparition en 1996 dans les pages du magazine (A SUIVRE), Caroline Baldwin a parcouru un sacré bout de chemin. Avec 22 aventures traduites dans de nombreuses langues les tribulations de la belle enquêtrice imaginée par André Taymans sont devenues des classiques du genre. Caroline Baldwin tourne la page ! Les Etats-Unis, c'est terminé. Elle n'y mettra plus les pieds tant que l'administration Preston sera au pouvoir. Et tant pis pour Wilson Investigation, son employeur. De retour au Canada, son pays natal, elle participe à un programme expérimental mis en place par l'hôpital de Montréal. Il s'agit de tester sur des séropositifs, et elle l'est, un vaccin qui devrait remplacer à vie la trithérapie. Mais voilà, en très peu de temps, deux "cobayes" meurent. Accident ? Manoeuvre d'intimidation de la part des laboratoires pharmaceutiques ? Caroline mène l'enquête.