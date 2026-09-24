Attention, chef d'oeuvre ! Une cathédrale d'aluminium ! Un phare irradiant ce métal halluciné ! La Divine Comédie habillée d'une robe d'aluminium (Paco Rabanne, forcément) ! Les cosmonautes de Jules Verne vous embarquant pour un sidérant voyage littéraire au cri de " Hourrah pour l'aluminium ", métal lunaire ! Notre héros parviendra-t-il à sauver sa Diane d'aluminium de la gangue où un jaloux l'a transmuée en statue ? Il lui faudra pour cela traverser tout un monde d'alu pour accéder à la vérité, résister aux sortilèges de la vestale à paillettes d'Alualu, pin-up surgie d'une aile de cargo-culte, subir les complaintes de centaines d'âmes errantes ayant eu maille (d'aluminium) à partir avec la duplicité terrible de ce métal medium, heureusement guidé par son maître Henri Sainte-Claire-Deville, inventeur de cet inaltérable métal, vigilant Virgile qui lui permettra au bout de la nuit d'ouvrir l'oeil aluminium de l'avenir ! Issu de 40 ans de collectage, ce roman fleuve accumule plus des 400 objets en aluminium en un puzzle de 600 citations littéraires de tous ordres (de la pure poésie aux blagues potaches, sans hiérarchie) intégrées pour mettre en scène un authentique imaginaire de l'aluminium, métal aux multiples visages, sous forme d'un hommage virevoltant aux vieux romans scientifiques dans un esprit oulipien à la fois hilarant et mélancolique. C'est le récit d'une vie en aluminium qu'exorcise ainsi le narrateur, et le lecteur le suivra comme son ombre au long des 500 pages de cet incroyable voyage initiatique.