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Qui suis-je et pourquoi je compte ?

Chris Morphew

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Que nous en soyons conscients ou non, le monde est rempli de voix qui nous disent qui nous sommes et qui nous devrions être. Alors, comment découvrir qui est le vrai "toi" ? Que dois-tu te dire lorsque tu as l'impression que tu ne seras jamais à la hauteur ? Ou lorsque tu te demandes où est ta place ? Et comment trouver l'équilibre entre profiter des choses que nous aimons sans en devenir obsédés ? Les grandes questions méritent de bonnes réponses. Dans ce livre, Chris Morphew t'accompagne pour découvrir ce que la Bible dit sur qui tu es et pourquoi tu as de la valeur. Découvre comment la vérité sur ce que Dieu a fait de toi est bien meilleure que tout ce que tu pourrais imaginer - et comment elle peut te libérer pour vivre avec une véritable confiance.

Par Chris Morphew
Chez Ligue pour la Lecture de la Bible

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Auteur

Chris Morphew

Editeur

Ligue pour la Lecture de la Bible

Genre

Vie chrétienne

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Qui suis-je et pourquoi je compte ?

Chris Morphew

Paru le 27/08/2026

70 pages

Ligue pour la Lecture de la Bible

9,00 €

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