Le conducteur routier de marchandises

Le transport routier de marchandises est indispensable à la vie quotidienne. Ce livre propose une présentation claire du métier de conducteur routier : ses missions, ses responsabilités, ses conditions de travail et les compétences attendues. Il permet aussi de comprendre le fonctionnement de la chaîne logistique, de l'enlèvement à la livraison. L'ouvrage détaille les formations pour accéder au métier, les parcours possibles et les débouchés dans un secteur qui recrute. Il aborde également les évolutions actuelles : transition écologique, digitalisation, développement du e-commerce. Un outil utile pour s'orienter et mieux comprendre un secteur clé de l'économie.