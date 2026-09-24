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Le conducteur routier de marchandises

Bourdain Poirot

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Le transport routier de marchandises est indispensable à la vie quotidienne. Ce livre propose une présentation claire du métier de conducteur routier : ses missions, ses responsabilités, ses conditions de travail et les compétences attendues. Il permet aussi de comprendre le fonctionnement de la chaîne logistique, de l'enlèvement à la livraison. L'ouvrage détaille les formations pour accéder au métier, les parcours possibles et les débouchés dans un secteur qui recrute. Il aborde également les évolutions actuelles : transition écologique, digitalisation, développement du e-commerce. Un outil utile pour s'orienter et mieux comprendre un secteur clé de l'économie.

Par Bourdain Poirot
Chez Nouvelle Arche de Noé

|

Auteur

Bourdain Poirot

Editeur

Nouvelle Arche de Noé

Genre

SMS (BEP-CAP)

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Le conducteur routier de marchandises

Bourdain Poirot

Paru le 29/10/2026

48 pages

Nouvelle Arche de Noé

11,00 €

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Scannez le code barre 9782843682988
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