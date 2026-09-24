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Flora et la plume d'or

Brunowaro

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Flora, jeune apprentie enchanteresse, rêve de prouver à ses proches qu'elle mérite sa place malgré les doutes qui l'habitent. Lorsqu'elle découvre que la légendaire Plume d'Or pourrait lui permettre de remporter la Grande Course des Cinq Royaumes, elle se lance dans une quête extraordinaire. Accompagnée de ses fidèles amis, elle devra affronter de nombreux dangers et, surtout, ses propres peurs. Flora découvrira que les plus grandes victoires se forgent avec le courage, la détermination et la force du coeur.

Par Brunowaro
Chez Jungle

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Auteur

Brunowaro

Editeur

Jungle

Genre

Science-fiction, heroic fantas

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Flora et la plume d'or

Brunowaro

Paru le 24/09/2026

48 pages

Jungle

12,95 €

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