Boite à fiches 6e

Un coffret de fiches de révision portant sur tout le programme ! Des fiches de révision pour aller à l'essentiel dans toutes les matières de sixième : français, mathématiques, histoire-géographie-EMC, sciences et anglais. Les fiches incluent également des images, des schémas, des documents clés, ainsi que des conseils méthodologiques et des exercices pour s'entraîner et se tester. - Des fiches de révision sur tout le programme de sixième - Des cartes, des schémas, des documents clés - Des exercices corrigés pour s'entraîner - Les ressources numériques (notions, exercices et lexiques) Avec toutes les réponses aux exercices et des fiches coaching