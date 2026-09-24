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Boite à fiches 5e

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Un coffret de fiches de révision portant sur tout le programme ! Des fiches de révision pour aller à l'essentiel dans toutes les matières de cibquième : français, mathématiques, histoire-géographie-EMC, sciences et anglais. Les fiches incluent également des images, des schémas, des documents clés, ainsi que des conseils méthodologiques et des exercices pour s'entraîner et se tester. - Des fiches de révision sur tout le programme de cinquième - Des images, des schémas, des documents clés - Des exercices corrigés pour s'entraîner - Les ressources numériques (notions, exercices et lexiques) Avec toutes les réponses aux exercices et des fiches coaching

Par Collectif
Chez Rue des Ecoles

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Auteur

Collectif

Editeur

Rue des Ecoles

Genre

Multi-matières

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Boite à fiches 5e

Collectif

Paru le 01/10/2026

110 pages

Rue des Ecoles

17,95 €

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