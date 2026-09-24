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#Roman francophone

La Particule

Nadine Luton-Walter

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1895. Fanny tient une agence immobilière au coeur d'un petit bourg dans la campagne alsacienne. Jolie devanture, présentation très professionnelle... il ne manque que les clients. Pour sauver cette agence qui pourvoit aux besoins de sa famille, elle doit impérativement décrocher la vente du château Granville. Or, par orgueil, le propriétaire ne signera qu'avec un nom à particule. Fanny décide alors de se faire passer pour une aristocrate. Elle convainc Tancrède de Chassagne de Montbazon, un invité du château rencontré par un heureux hasard et quitté par sa fiancée à cause de sa paresse chronique, de faire équipe avec elle. Visage gracieux malgré son fichu caractère, à vingt-quatre ans, la jeune femme dispose encore d'une année avant de coiffer sainte Catherine ! Sur le papier, cela devrait donc fonctionner...

Par Nadine Luton-Walter
Chez Editions De Borée

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Auteur

Nadine Luton-Walter

Editeur

Editions De Borée

Genre

Alsace, Lorraine

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La Particule

Nadine Luton-Walter

Paru le 24/09/2026

344 pages

Editions De Borée

8,90 €

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