Faune d'Auvergne et du Limousin

Un vol de grues, un chevreuil qui détale au creux d'un chemin, un lézard vert qui prend le soleil sur les pierres d'un muret... Inutile de partir loin pour observer la nature et les animaux dans leurs milieux. Par le biais de magnifiques photos, la connaissance est à la portée de tous. La nature sauvage est une source d'émerveillement, la comprendre et la protéger un enjeu pour l'avenir. Passionné depuis toujours par cette quête, grâce à son engagement de tous les instants, Christian Bouchardy se donne les moyens d'illustrer et de décrypter l'histoire et l'évolution de la faune régionale.