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Le courage des vulnérables

Sophie Bentin, Sofi d'ailleurs

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"C'était donc ça. Quelque chose clochait chez moi depuis toujours. J'étais a[r]utiste. Je m'étais trompée d'une lettre, et cela sonnait beaucoup moins flatteur". A 35 ans, Sofi reçoit un diagnostic de Trouble du Spectre de l'Autisme. Cet événement marque un tournant profond : celui d'une redécouverte de soi, à la fois révélatrice et vertigineuse. Comment relire son histoire, l'accepter et trouver sa place dans un monde qui peine encore à comprendre et à accueillir la différence ? Dans ce récit intime, elle retrace avec sincérité les années qui ont suivi ce moment charnière. Elle évoque les bouleversements intérieurs, les craintes de l'entourage, les difficultés dans le monde du travail et de la formation, mais aussi les soutiens précieux et les petites victoires. Son témoignage met en lumière l'autisme au féminin, encore largement méconnu, et les limites de l'inclusion. Il s'adresse à toute personne sensible, curieuse ou touchée par la neurodiversité.

Par Sophie Bentin, Sofi d'ailleurs
Chez Editions Academia

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Auteur

Sophie Bentin, Sofi d'ailleurs

Editeur

Editions Academia

Genre

Autisme

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Le courage des vulnérables

Sophie Bentin, Sofi d'ailleurs

Paru le 24/09/2026

160 pages

Editions Academia

16,50 €

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Scannez le code barre 9782806140784
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