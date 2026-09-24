Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Epigénétique

Bruno Falissard

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le flou sémantique qui entoure la notion d'épigénétique est bien réel. Pour certains, l'épigénétique correspond à l'étude des mécanismes qui conduisent à l'émergence de nouvelles fonctions au cours du développement d'un organisme vivant ; le champ est alors particulièrement vaste et dépasse largement le seul cadre de la génétique. Pour d'autres, l'épigénétique doit se limiter au contexte génétique, plus précisément à l'étude de la régulation des gènes nécessaires au développement de l'organisme. Enfin, pour d'autres encore l'épigénétique ne se conçoit que dans le cadre de la reproduction. Reproduction cellulaire ou reproduction sexuée de l'organisme lui-même. Comment expliquer que des mécanismes de régulation génétique se transmettent lors de la division cellulaire ou de la reproduction ? Comment expliquer que certaines caractéristiques des organismes se transmettent de génération en génération sans que cette transmission se fasse par le biais de l'ADN ? Il n'y a donc pas une épigénétique, mais des épigénétiques.

Par Bruno Falissard
Chez Erès

|

Auteur

Bruno Falissard

Editeur

Erès

Genre

Sciences de la vie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Epigénétique par Bruno Falissard

Commenter ce livre

 

Epigénétique

Bruno Falissard

Paru le 24/09/2026

131 pages

Erès

13,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782749287812
9782749287812
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Grand Prix de littérature policière 2026 : les deux lauréats révélés Sarah Knafo double la mise : Le casse du siècle, toujours en tête des ventes À la SNCF, les livres n’arrivent plus jusqu’aux cheminots
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.