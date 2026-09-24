Epigénétique

Le flou sémantique qui entoure la notion d'épigénétique est bien réel. Pour certains, l'épigénétique correspond à l'étude des mécanismes qui conduisent à l'émergence de nouvelles fonctions au cours du développement d'un organisme vivant ; le champ est alors particulièrement vaste et dépasse largement le seul cadre de la génétique. Pour d'autres, l'épigénétique doit se limiter au contexte génétique, plus précisément à l'étude de la régulation des gènes nécessaires au développement de l'organisme. Enfin, pour d'autres encore l'épigénétique ne se conçoit que dans le cadre de la reproduction. Reproduction cellulaire ou reproduction sexuée de l'organisme lui-même. Comment expliquer que des mécanismes de régulation génétique se transmettent lors de la division cellulaire ou de la reproduction ? Comment expliquer que certaines caractéristiques des organismes se transmettent de génération en génération sans que cette transmission se fasse par le biais de l'ADN ? Il n'y a donc pas une épigénétique, mais des épigénétiques.