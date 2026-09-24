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La boxe comme médiation thérapeutique

Emmanuelle Jay, Louis David

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Ce livre propose une exploration approfondie de plusieurs approches et dispositifs de médiation par la boxe, développés dans des contextes variés : psychiatrie, protection de l'enfance, insertion sociale, justice des mineurs, institutions spécialisées, structures médico-éducatives, associations de lutte contre la précarité ou encore en libéral. Des dispositifs qui s'adressent à des publics spécifiques, souvent vulnérables ou marginalisés, tels que : les femmes victimes de violences sexuelles, les personnes ayant vécu des traumatismes liés aux parcours migratoires (exil, guerre, déracinement), les jeunes en centre éducatif fermé, en foyers, en détention ou en rupture sociale, les publics en situation de handicap physique ou psychique, les personnes souffrant d'addiction Des auteurs professionnels (psychologues, psychanalystes, art-thérapeutes, éducateurs, sophrologues ou intervenants dans le champ socio-éducatif) engagés. Participation de Richard Hellbrunn créateur de la psychoboxe. Témoignages de André Zeitoun, boxeur professionnel et coach de boxe internationalement reconnu et de Safia Carré, créatrice du podcast Les combattantes qui met en lumière les parcours des boxeuses professionnelles.

Par Emmanuelle Jay, Louis David
Chez Erès

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Auteur

Emmanuelle Jay, Louis David

Editeur

Erès

Genre

Histoire de la psychologie

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La boxe comme médiation thérapeutique

Emmanuelle Jay, Louis David

Paru le 01/10/2026

240 pages

Erès

16,00 €

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Scannez le code barre 9782749287782
9782749287782
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