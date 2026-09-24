Comment une femme devient-elle libre ? Et si devenir soi-même était la plus grande aventure d'une femme ? Avec L'Affranchie , Isaure Le Faou confie son histoire et signe trois récits consacrés aux métamorphoses de la femme : son origine ( Papa ), sa révélation ( L'Affranchie ) et son accomplissement ( Sauvage ). De la perte de son père à la découverte d'un amour bouleversant, jusqu'à l'émergence de la femme libre, cet ouvrage révèle son chemin de vie vers sa vérité. Ce livre intime et visionnaire nous interroge sur la dimension féminine et esquisse un rêve de réconciliation avec soi et avec la vie.