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#Roman francophone

L'affranchie

Faou isaure Le, Isaure Le Faou

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Comment une femme devient-elle libre ? Et si devenir soi-même était la plus grande aventure d'une femme ? Avec L'Affranchie , Isaure Le Faou confie son histoire et signe trois récits consacrés aux métamorphoses de la femme : son origine ( Papa ), sa révélation ( L'Affranchie ) et son accomplissement ( Sauvage ). De la perte de son père à la découverte d'un amour bouleversant, jusqu'à l'émergence de la femme libre, cet ouvrage révèle son chemin de vie vers sa vérité. Ce livre intime et visionnaire nous interroge sur la dimension féminine et esquisse un rêve de réconciliation avec soi et avec la vie.

Par Faou isaure Le, Isaure Le Faou
Chez Le Cherche Midi

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Auteur

Faou isaure Le, Isaure Le Faou

Editeur

Le Cherche Midi

Genre

Littérature française

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L'affranchie

Faou isaure Le, Isaure Le Faou

Paru le 11/03/2027

288 pages

Le Cherche Midi

22,00 €

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Scannez le code barre 9782749186085
9782749186085
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