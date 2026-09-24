Le récit courageux et corrosif du combat judiciaire d'une femme seule contre Donald Trump et son clan. Caustique, passionnant et... édifiant. Not my type. " Pas mon genre. " Ces trois mots résument à eux seuls, par leur brutalité décomplexée, la principale défense de Donald Trump et le combat qu'E. Jean Carroll a mené contre lui. Agressée sexuellement par le futur chef de l'Etat dans les années 1990, elle se décide ensuite à l'attaquer en justice malgré les intimidations et les menaces du clan présidentiel. Durant deux procès, elle devra affronter le déballage de sa vie privée, les dissections de ses tenues vestimentaires pour évaluer sa " moralité ", les insinuations sur la sincérité de ses motivations. Elle devra se battre contre l'arsenal classique du machisme le plus vil et les méthodes, pour le moins infâmes, de Donald Trump. Mais s'ils n'ont reculé devant aucune ruse, les avocats du président américain ont pourtant omis un point : la personnalité unique d'E. Jean Carroll. Chroniqueuse pour ELLE et Vanity Fair - ses articles sont repris dans le Tout-New York et animent les dîners branchés -, auteure régulière pour le " Saturday Night Live ", l'émission télévisée la plus irrespectueuse d'Amérique, elle manie la répartie et l'ironie comme des armes de précision. A la pression insoutenable, aux sous-entendus insultants, elle a opposé une résistance de chaque instant, un esprit tranchant, affûté comme sa plume. C'est ce que raconte ce livre passionnant, à la fois poignant et drôle : les coulisses d'une lutte judiciaire qui a défrayé la chronique avec, dans le rôle principal, une femme qui a choisi de rendre coup pour coup.