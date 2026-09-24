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Ce qui m'a sauvée

Haneia Maurer

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L'autobiographie hors du commun d'une ancienne candidate de télé-réalité qui quitte tout pour partir vivre en Utah et se consacrer à la religion " Mormon ". Visage familier de la télé-réalité, Haneia Maurer a longtemps été habituée aux paillettes, aux nuits sans fin et aux excès en tous genres. Aujourd'hui, elle mène une vie épanouie dans l'Utah, entourée de sa famille et de sa communauté, l'Eglise de Jésus-Christ des saints des derniers jours, qui suit les commandements du Livre de Mormon. Son quotidien est celui d'une trad wife , rythmé par des occupations de mère et d'épouse, dans un cadre champêtre. Comment expliquer un virage si radical ? Haneia revient sur son histoire familiale, les épreuves intimes qu'elle a traversées, les difficultés rencontrées sur les plateaux de tournages et le vide qu'elle a fini par ressentir. Elle se réconcilie alors avec la foi, cherche un nouveau sens à sa vie et tente de trouver l'amour sincère ; une quête qui l'entraînera jusqu'à Salt Lake City. Confession surprenante, franche et pleine d'émotion, Ce qui m'a sauvée dénonce une société superficielle qui pousse parfois les jeunes à se perdre et rappelle que l'on peut toujours trouver sa place, et la paix, enfin.

Par Haneia Maurer
Chez Le Cherche Midi

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Auteur

Haneia Maurer

Editeur

Le Cherche Midi

Genre

Influenceurs/web & TV réalité

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Ce qui m'a sauvée

Haneia Maurer

Paru le 24/09/2026

160 pages

Le Cherche Midi

17,00 €

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