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La Toussaint à colorier

Anne-Charlotte Larroque

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Le pack des deux livrets La Toussaint à colorier 2e édition + Les saints vers la Toussaint Un pendant chrétien à Halloween : des explications, un conte, une prière et des cartes à collectionner sur la Toussaint. Un pendant chrétien aux cartes Pokémon : 12 cartes à collectionner avec leur support : la Vierge Marie, saint Joseph, sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, saint Charles de Foucauld, sainte Jeanne d'Arc, saint Martin de Tours, sainte Geneviève, sainte Hélène, saint Jacques (de Compostelle), saint Jean-Baptiste de la Salle, sainte Louise de Marillac, saint Paul. Et les mêmes 12 à colorier. Pour donner des réponses aux enfants qui viennent sonner à la porte le soir d'Halloween, ou à nos propres enfants quand ils nous demandent pourquoi nous ne décorons pas la maison avec des citrouilles et autres têtes de mort.

Par Anne-Charlotte Larroque
Chez Pierre Téqui (Editions)

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Auteur

Anne-Charlotte Larroque

Editeur

Pierre Téqui (Editions)

Genre

Eveil de la foi

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La Toussaint à colorier

Anne-Charlotte Larroque

Paru le 10/09/2026

28 pages

Pierre Téqui (Editions)

14,90 €

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Scannez le code barre 9782740328552
9782740328552
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