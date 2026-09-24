Le pack des deux livrets La Toussaint à colorier 2e édition + Les saints vers la Toussaint Un pendant chrétien à Halloween : des explications, un conte, une prière et des cartes à collectionner sur la Toussaint. Un pendant chrétien aux cartes Pokémon : 12 cartes à collectionner avec leur support : la Vierge Marie, saint Joseph, sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, saint Charles de Foucauld, sainte Jeanne d'Arc, saint Martin de Tours, sainte Geneviève, sainte Hélène, saint Jacques (de Compostelle), saint Jean-Baptiste de la Salle, sainte Louise de Marillac, saint Paul. Et les mêmes 12 à colorier. Pour donner des réponses aux enfants qui viennent sonner à la porte le soir d'Halloween, ou à nos propres enfants quand ils nous demandent pourquoi nous ne décorons pas la maison avec des citrouilles et autres têtes de mort.