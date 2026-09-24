Jacques Cathelineau, général vendéen

"Mes amis, vos bâtons, vos piques et vos faux à l'envers font plus de mal à l'ennemi que des fusils ou des canons. Ayez confiance en Dieu. Les Républicains tremblent devant l'ardeur de notre foi. Ils savent que c'est notre arme la plus redoutable". Ainsi parlait Jacques Cathelineau au printemps 1793. Ce modeste villageois du Pin-en-Mauges, plongé au coeur de la plus terrible guerre civile qu'ait connue l'histoire de France, allait devenir l'icône de tout un peuple de paysans en révolte contre les abus de la Révolution. Exemple de dévouement et de piété, Cathelineau, par ses actes de courage et de foi, sut gagner le respect de tous et devenir ainsi le premier général de l'armée catholique et royale en guerre contre les soldats de la République. Jusqu'au bout, il soutint avec ardeur le combat mené par les Vendéens, au point d'offrir sa vie en sacrifice au nom du Christ-Roi.