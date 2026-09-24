Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Jacques Cathelineau, général vendéen

Stéphane Hiland, Daniel Lordey

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Mes amis, vos bâtons, vos piques et vos faux à l'envers font plus de mal à l'ennemi que des fusils ou des canons. Ayez confiance en Dieu. Les Républicains tremblent devant l'ardeur de notre foi. Ils savent que c'est notre arme la plus redoutable". Ainsi parlait Jacques Cathelineau au printemps 1793. Ce modeste villageois du Pin-en-Mauges, plongé au coeur de la plus terrible guerre civile qu'ait connue l'histoire de France, allait devenir l'icône de tout un peuple de paysans en révolte contre les abus de la Révolution. Exemple de dévouement et de piété, Cathelineau, par ses actes de courage et de foi, sut gagner le respect de tous et devenir ainsi le premier général de l'armée catholique et royale en guerre contre les soldats de la République. Jusqu'au bout, il soutint avec ardeur le combat mené par les Vendéens, au point d'offrir sa vie en sacrifice au nom du Christ-Roi.

Par Stéphane Hiland, Daniel Lordey
Chez Pierre Téqui (Editions)

|

Auteur

Stéphane Hiland, Daniel Lordey

Editeur

Pierre Téqui (Editions)

Genre

Documentaires

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Jacques Cathelineau, général vendéen par Stéphane Hiland, Daniel Lordey

Commenter ce livre

 

Jacques Cathelineau, général vendéen

Stéphane Hiland, Daniel Lordey

Paru le 10/09/2026

114 pages

Pierre Téqui (Editions)

12,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782740328415
9782740328415
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Grand Prix de littérature policière 2026 : les deux lauréats révélés Sarah Knafo double la mise : Le casse du siècle, toujours en tête des ventes À la SNCF, les livres n’arrivent plus jusqu’aux cheminots
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.