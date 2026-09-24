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Les jours de cendres - les abysses du soleil levant

Gebleux Ay

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Un périple solarpunk dans un Japon post-effondrement. Un tsunami d'une ampleur sans précédent s'abat sur les côtes japonaises. Depuis l'île de Shikoku, Anavae observe la succession de vagues immenses, protégé par un dôme surpuissant. Voilà près d'un siècle que le Japon s'est relevé grâce à une alliance inédite entre IA et technologies quantiques : une infrastructure de sécurité et de défense qui a permis au pays de survivre aux "Jours de Cendres", puis de prospérer. A Tokyo, Maiko, engagée dans les Marine Corps, comprend que le dôme est sur le point de céder quelque part et ne protégera pas l'intégralité de la côte japonaise face au tsunami dévastateur. Pour sauver son petit frère, elle fuit dans une capsule sous-marine. Ballottée par la mer, l'embarcation s'échoue près du village d'Okitsu, où vit Anavae. Leur rencontre n'est pas un refuge : elle ouvre une brèche. Quand l'IA vacille, c'est le mythe du Japon invincible qui s'effondre. Pourquoi maintenant ? Erreur, sabotage... ou choix délibéré ? S'ils veulent sauver ce qui peut l'être, Anavae et Maiko doivent agir dans l'urgence. Au milieu des morts et des décombres, ils ne cherchent pas seulement des survivants, ils poursuivent la vérité. C'est tout l'archipel qui s'ouvre comme une plaie — et avec lui, le risque que les Jours de Cendres déferlent à nouveau, bien au-delà des frontières du Soleil Levant.

Par Gebleux Ay
Chez Edition Dandelion

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Auteur

Gebleux Ay

Editeur

Edition Dandelion

Genre

Contes et nouvelles

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Les jours de cendres - les abysses du soleil levant

Gebleux Ay

Paru le 13/10/2026

300 pages

Edition Dandelion

15,00 €

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