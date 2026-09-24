Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026

Ils nous forceront a etre libres : plongee dans la matrice ultra-libertarienne des tech bro's

Borsook Paulina

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une critique visionnaire du techno-libertarianisme Paulina Borsook publie en 1999 "Cyberselfish", un ouvrage prophétique qui dénonce la dérive toxique de la Silicon Valley durant le boom internet des années 1990. Elle y décrit comment une communauté autrefois sobre, civique et égalitaire s'est muée en un bastion du "techno-libertarien", hostile à l'Etat et à toute forme de régulation. Selon Borsook, cette idéologie valorise la richesse comme gage d'intelligence et réduit les humains à des programmes informatiques, ignorant les réalités complexes de l'existence humaine. Elle fut la première à dénoncer leurs transformation en techno-barons et leur obsession pour l'argent. Trente ans plus tard, ses avertissements résonnent avec une actualité brûlante : l'empathie y est vue comme une faiblesse, le capitalisme de surveillance comme une norme, et les impacts environnementaux de l'IA balayés d'un revers de main. Son livre avait prédit cette culture tech déshumanisante, mais avait nui à sa carrière d'écrivaine, la reléguant aujourd'hui à une survie précaire via un GoFundMe. Cyberselfish - dont le titre a ici été traduit par "Ils nous forceront à être libres" (en référence à Jean-Jacques Rousseau) reste une lecture essentielle pour comprendre les racines des excès actuels de la tech, invitant à une réflexion urgente sur l'éthique numérique. Ce livre est aussi un voyage fascinant sur les chemins de traverse et bifurcations de l'autoroute de l'information.

Par Borsook Paulina
Chez Edition Dandelion

|

Auteur

Borsook Paulina

Editeur

Edition Dandelion

Genre

Science-fiction

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ils nous forceront a etre libres : plongee dans la matrice ultra-libertarienne des tech bro's par Borsook Paulina

Commenter ce livre

 

Ils nous forceront a etre libres : plongee dans la matrice ultra-libertarienne des tech bro's

Borsook Paulina

Paru le 29/10/2026

280 pages

Edition Dandelion

17,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782491364588
9782491364588
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Grand Prix de littérature policière 2026 : les deux lauréats révélés Sarah Knafo double la mise : Le casse du siècle, toujours en tête des ventes À la SNCF, les livres n’arrivent plus jusqu’aux cheminots
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.