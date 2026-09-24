Ils nous forceront a etre libres : plongee dans la matrice ultra-libertarienne des tech bro's

Une critique visionnaire du techno-libertarianisme Paulina Borsook publie en 1999 "Cyberselfish", un ouvrage prophétique qui dénonce la dérive toxique de la Silicon Valley durant le boom internet des années 1990. Elle y décrit comment une communauté autrefois sobre, civique et égalitaire s'est muée en un bastion du "techno-libertarien", hostile à l'Etat et à toute forme de régulation. Selon Borsook, cette idéologie valorise la richesse comme gage d'intelligence et réduit les humains à des programmes informatiques, ignorant les réalités complexes de l'existence humaine. Elle fut la première à dénoncer leurs transformation en techno-barons et leur obsession pour l'argent. Trente ans plus tard, ses avertissements résonnent avec une actualité brûlante : l'empathie y est vue comme une faiblesse, le capitalisme de surveillance comme une norme, et les impacts environnementaux de l'IA balayés d'un revers de main. Son livre avait prédit cette culture tech déshumanisante, mais avait nui à sa carrière d'écrivaine, la reléguant aujourd'hui à une survie précaire via un GoFundMe. Cyberselfish - dont le titre a ici été traduit par "Ils nous forceront à être libres" (en référence à Jean-Jacques Rousseau) reste une lecture essentielle pour comprendre les racines des excès actuels de la tech, invitant à une réflexion urgente sur l'éthique numérique. Ce livre est aussi un voyage fascinant sur les chemins de traverse et bifurcations de l'autoroute de l'information.