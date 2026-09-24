Trop nombreux ?

L'humanité a connu une croissance démographique très lente pendant la majeure partie de son histoire. Il a fallu attendre le début du XIXe siècle pour atteindre 1 milliard d'habitants, puis seulement 123 ans pour le deuxième milliard puis 33 ans pour le troisième. Nous sommes aujourd'hui plus de 8 milliards et serons près de 10 milliards en 2050. Explosion démographique ou bombe à retardement ? Quels effets sur les ressources, les équilibres économiques et les sociétés ? Malthus, qui estimait que la population croissait plus vite que les richesses, avait-il vu juste trop tôt ? Les faits, les chiffres, et l'un des grands débats du XXle siècle.^