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Trop nombreux ?

Jacques Véron

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L'humanité a connu une croissance démographique très lente pendant la majeure partie de son histoire. Il a fallu attendre le début du XIXe siècle pour atteindre 1 milliard d'habitants, puis seulement 123 ans pour le deuxième milliard puis 33 ans pour le troisième. Nous sommes aujourd'hui plus de 8 milliards et serons près de 10 milliards en 2050. Explosion démographique ou bombe à retardement ? Quels effets sur les ressources, les équilibres économiques et les sociétés ? Malthus, qui estimait que la population croissait plus vite que les richesses, avait-il vu juste trop tôt ? Les faits, les chiffres, et l'un des grands débats du XXle siècle.^

Par Jacques Véron
Chez TP&C éditions

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Auteur

Jacques Véron

Editeur

TP&C éditions

Genre

Géographie humaine

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Trop nombreux ?

Jacques Véron

Paru le 24/09/2026

128 pages

TP&C éditions

14,80 €

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