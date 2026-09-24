Last Time to Kill

Pour stopper un copycat, elle doit refaire équipe avec le tueur qui l'a détruite. L'amour n'a jamais eu d'odeur plus dangereuse. Cinq ans ont passé depuis l'arrestation du Boucher de Noël, le tueur en série qui a terrorisé New York. Raven, la profileuse en charge de cette enquête, a survécu à l'horreur et elle a repris sa vie en main. Mais lorsque qu'un meurtre atrocement familier frappe la ville, le cauchemar recommence. Les mises en scène. Les signatures. Le sang. Tout ressemble au Boucher... sauf qu'il est enfermé dans une prison de haute sécurité. Pour attraper ce copycat, le FBI n'a plus le choix : il doit collaborer avec Raven. Cependant, la jeune femme sait qu'elle n'y arrivera pas seule... Et elle doit faire appel au seul homme capable d'anticiper ces attaques. Un homme brillant, manipulateur, obsédé... et irrémédiablement lié à elle : le Boucher, lui-même. Sous escorte, hors de sa cage, il se joint à celle qu'il n'a jamais oubliée. Très vite, ils découvrent que leur imitateur ne reproduit pas seulement des crimes. Toutes ses victimes ont un point commun : elles appartiennent à leur passé. A mesure que les corps s'accumulent, la traque devient personnelle et la tension brûlante. Car ce copycat ne cherche pas à les défier... il cherche à les détruire. Ensemble.