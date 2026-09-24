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Tour du monde des armes de la Seconde Guerre mondiale

Loïc Becker, Becker Loic

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Tour du monde des armes de la Seconde Guerre mondiale propose une synthèse illustrée des armes emblématiques des principaux belligérants du conflit. Chaque modèle est analysé sous l'angle technique, industriel et tactique, avec photographies et profils couleur. Accessible aux curieux comme aux passionnés, l'ouvrage replace chaque arme dans son contexte historique et opérationnel. Des QR codes donnent accès à des analyses vidéo complémentaires, prolongeant l'expérience de lecture. Un livre de référence à la fois pédagogique et visuellement soigné.

Par Loïc Becker, Becker Loic
Chez L'Escadron Editions

|

Auteur

Loïc Becker, Becker Loic

Editeur

L'Escadron Editions

Genre

questions militaires

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Tour du monde des armes de la Seconde Guerre mondiale

Loïc Becker, Becker Loic

Paru le 24/09/2026

120 pages

L'Escadron Editions

22,00 €

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Scannez le code barre 9782487984226
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