Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Poèmes textiles

Laurence Ermacova

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Poèmes Textiles est le résultat d'une contradiction fondamentale que l'écriture ne va pas résoudre. Elle va en découdre, envisager différents points possibles, raccommoder le sens, parfois suturer violement. Le poème se situe dans cet irrésolu. Au départ, il y a la passion de l'autrice pour les vêtements usés, ceux que l'on abandonne, que l'on donne, qui circulent de manière incongrue, les accumulations textiles qui racontent nos existences décousues. Les tas de vêtements abandonnés dans les rues de Neukölln, une soirée de printemps à Berlin. Et puis il y a le 7 octobre, Gaza, l'effondrement du sens. La réalité déborde le langage, fait irruption dans le monde du texte, dans les rues de Berlin, dans les mailles des vêtements aimés, épars. Dès lors, il devient impossible de donner aux événements une forme stable, continue ou ordonnée. Le texte sera traversé de manques, de déchirures et de défaites, auxquelles l'écriture ne cherchera pas à échapper. Il y a des amoureux dans la rue, des textures de mousseline et de tulle, des manifestations dans les rues, les images, le son de la radio - chaos linguistique. Désorientation, superpositions des réels, scènes incomplètes. Bégaiements, déchirures. Le langage se désarticule. Il va falloir lutter pour parler. Pour penser. Se déplacer pour écrire, progresser par effilochements, esquisser une forme de vie possible dans le rapiécé. Pour sauver le poème, pour sauver la possibilité même de l'écriture. Laurence Ermacova nous offre la beauté de mots surgis dans un espace de fragilité et de déséquilibre. L'humilité et la douceur de nos tissus pour affronter les échos insoutenables, les questions cruciales. Poèmes Textiles ne donnera pas de réponse. Il offrira à en éprouver le vertige.

Par Laurence Ermacova
Chez Editions du bunker

|

Auteur

Laurence Ermacova

Editeur

Editions du bunker

Genre

Poésie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

DOSSIER - Dix poètes pour entretenir le goût de la poésie

Retrouver tous les articles sur Poèmes textiles par Laurence Ermacova

Commenter ce livre

 

Poèmes textiles

Laurence Ermacova

Paru le 24/09/2026

96 pages

Editions du bunker

15,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782487510180
9782487510180
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Grand Prix de littérature policière 2026 : les deux lauréats révélés Sarah Knafo double la mise : Le casse du siècle, toujours en tête des ventes À la SNCF, les livres n’arrivent plus jusqu’aux cheminots
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.