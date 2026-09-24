Ces femmes qui ont révolutionné la photographie

La photographie ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui sans ces femmes ! Elles sont longtemps restées dans l'ombre de leurs homologues masculins voire ont été oubliées de l'histoire. Pourtant, chacune de ces femmes a profondément marqué la photographie et a ouvert la voie aux générations suivantes : en développant de nouvelles techniques, en créant leurs propres styles et en capturant des sujets allant du reportage de guerre au portrait ou à la mode, elles ont imposé la présence féminine dans tous les domaines. Cet ouvrage présente ces 50 pionnières et figures contemporaines majeures, et associe à leur portrait un axe technique sur lequel nourrir sa pratique : comment réaliser des contre-plongées dignes de Nadine Ijewere, combiner les ombres et les couleurs à la façon de Vivian Maier, peindre sur ses photos comme Aïda Muluneh.