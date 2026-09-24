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Ces femmes qui ont révolutionné la photographie

Gemma Padley

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La photographie ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui sans ces femmes ! Elles sont longtemps restées dans l'ombre de leurs homologues masculins voire ont été oubliées de l'histoire. Pourtant, chacune de ces femmes a profondément marqué la photographie et a ouvert la voie aux générations suivantes : en développant de nouvelles techniques, en créant leurs propres styles et en capturant des sujets allant du reportage de guerre au portrait ou à la mode, elles ont imposé la présence féminine dans tous les domaines. Cet ouvrage présente ces 50 pionnières et figures contemporaines majeures, et associe à leur portrait un axe technique sur lequel nourrir sa pratique : comment réaliser des contre-plongées dignes de Nadine Ijewere, combiner les ombres et les couleurs à la façon de Vivian Maier, peindre sur ses photos comme Aïda Muluneh.

Par Gemma Padley
Chez Eyrolles

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Auteur

Gemma Padley

Editeur

Eyrolles

Genre

Histoire de la photographie

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Ces femmes qui ont révolutionné la photographie

Gemma Padley trad. Danielle Lafarge

Paru le 24/09/2026

216 pages

Eyrolles

26,00 €

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