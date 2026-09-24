Michel Foucault a fait entrer l'histoire de la folie dans l'histoire de la philosophie, a contribué à changer le regard sur le pouvoir et la sexualité : des portes de prisons au Collège de France, des énigmes du savoir au mouvement LGBT, partez à la découverte des mille vies du philosophe le plus cité au monde. Etudiant tourmenté, icône de la philosophie contemporaine, militant avec les détenus, professeur au Collège de France : combien d'existences traversent celle de Michel Foucault, dont l'oeuvre savante et engagée résonne aujourd'hui de l'activisme queer aux mutations des sciences humaines ? Tressant ensemble sa vie et son oeuvre, cette biographie intellectuelle permet de comprendre, voyager avec ses idées et ébranler nos certitudes.