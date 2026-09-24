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Foucault

Mathieu Potte-Bonneville, Morvandiau

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Michel Foucault a fait entrer l'histoire de la folie dans l'histoire de la philosophie, a contribué à changer le regard sur le pouvoir et la sexualité : des portes de prisons au Collège de France, des énigmes du savoir au mouvement LGBT, partez à la découverte des mille vies du philosophe le plus cité au monde. Etudiant tourmenté, icône de la philosophie contemporaine, militant avec les détenus, professeur au Collège de France : combien d'existences traversent celle de Michel Foucault, dont l'oeuvre savante et engagée résonne aujourd'hui de l'activisme queer aux mutations des sciences humaines ? Tressant ensemble sa vie et son oeuvre, cette biographie intellectuelle permet de comprendre, voyager avec ses idées et ébranler nos certitudes.

Par Mathieu Potte-Bonneville, Morvandiau
Chez Delcourt

|

Auteur

Mathieu Potte-Bonneville, Morvandiau

Editeur

Delcourt

Genre

Divers

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Foucault

Mathieu Potte-Bonneville, Morvandiau

Paru le 24/09/2026

164 pages

Delcourt

24,50 €

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