Le silence d'un homme

"Sa culotte de soie noire aux dentelles grises a glissé le long de ses cuisses. Le tissu a crissé doucement sur sa peau et par un geste sensuel, elle l'a retirée sans façon. Elle s'est lovée contre lui. Son sourire séducteur et complice la rendait tellement désirable. Quelques mots susurrés, sages comme de premières caresses sans assurance, et puis il s'est saisi de son corps lascif. Ils se sont aimés." C'est ce que l'avocate de la défense prétendra devant la pièce à conviction. Son client, un moniteur d'auto-école, est accusé de viol. Sa victime, une jeune femme de vingt ans, a porté plainte. Mais que s'est-il passé au juste dans l'habitacle de la voiture ? Un thriller original où la vérité des uns rencontre le mensonge des autres. L'épouse bafouée et la mère choquée jugent tour à tour un homme qu'elles croient connaître. L'avocate, ambitieuse, prête à tout pour assumer un dossier médiatisé, se fiche des discours féministes. Mais tout tient dans la parole de la victime. Quatre versions pour une même réalité. Quant à l'homme, il garde le silence.