La sexualité face au cancer

Cancer et sexualité : l'ouvrage qui brise le tabou, informe, délie la parole, une véritable révolution culturelle. L'image sociale du cancer, cette "longue maladie" , est heureusement en train changer. Mais la sexualité des personnes malades reste un sujet tabou. Cet ouvrage, en brisant le tabou, constitue une véritable révolution culturelle. Sexologue spécialisé en cancérologie, l'auteur accompagne au quotidien des patients confrontés aux difficultés intimes et sexuelles que peut engendrer le cancer. Avec ce livre, il partage son expérience, informe, propose des solutions, délie la parole. A qui s'adresse ce livre ? - aux patients pour les aider à mieux comprendre ce qu'ils traversent : reconstruire son image du corps, renouer avec la séduction, reconquérir ses désirs, savoir gérer les douleurs... avoir une sexualité épanouie. - aux soignants pour les sensibiliser à la question centrale de la sexualité, leur fournir des connaissances, leur permettre de mieux comprendre les interrogations des patients et de répondre aux questions qu'ils se posent : inhibition du désir, dysfonctionnements, anorgasmie, fertilité, enfants... Informer patients et soignants est essentiel L'information est une étape essentielle pour engager le cycle du changement. Pour aller vers un mieux-être, il est primordial pour les patients comme les soignants de mieux comprendre. Et de savoir qu'il existe des solutions.