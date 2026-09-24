Tout pour l'Afrique

Un dialogue intergénérationnel et multiculturel entre deux personnalités liées par un point commun : leur expérience et leur connaissance de l'Afrique, Patrick Muyaya et Jean-Marie Bockel. Tous deux partagent la conviction que le XXI ? siècle se jouera en grande partie en Afrique, dans sa relation avec l'Europe et le reste du monde. Ensemble, ils abordent les grands enjeux du continent africain pour le XXI ? siècle : économie, éducation, numérique, environnement, ressources stratégiques, gouvernance, défense, migrations, sécurité, et bien d'autres défis. Un ouvrage qui offre un regard croisé et engagé sur l'Afrique d'aujourd'hui et de demain.