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Tout pour l'Afrique

Jean-Marie Bockel, Patrick Muyaya

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Un dialogue intergénérationnel et multiculturel entre deux personnalités liées par un point commun : leur expérience et leur connaissance de l'Afrique, Patrick Muyaya et Jean-Marie Bockel. Tous deux partagent la conviction que le XXI ? siècle se jouera en grande partie en Afrique, dans sa relation avec l'Europe et le reste du monde. Ensemble, ils abordent les grands enjeux du continent africain pour le XXI ? siècle : économie, éducation, numérique, environnement, ressources stratégiques, gouvernance, défense, migrations, sécurité, et bien d'autres défis. Un ouvrage qui offre un regard croisé et engagé sur l'Afrique d'aujourd'hui et de demain.

Par Jean-Marie Bockel, Patrick Muyaya
Chez Débats Publics

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Auteur

Jean-Marie Bockel, Patrick Muyaya

Editeur

Débats Publics

Genre

Littérature française

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Tout pour l'Afrique

Jean-Marie Bockel, Patrick Muyaya

Paru le 15/10/2026

Débats Publics

20,00 €

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Scannez le code barre 9782385951030
9782385951030
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