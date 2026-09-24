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L'otage d'Oman

Gérard de Villiers, De villiers Gerard

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William Schakley fixait l'énorme ventilateur qui pendait au-dessus de sa tête comme une menace. Insolite objet de luxe dans cette pièce de huit mètres carrés où il croupissait depuis exactement soixante-huit jours. L'Américain se repassa mentalement pour la millième fois les quelques secondes qui avaient fait basculer son existence. Il était 7h30 du matin et il se rendait à son bureau comme d'habitude. Deux voitures - une Mercedes grenat et une Renault 12 blanche sans plaque - avaient surgi de la rue Hamra, coinçant sa Dodge. Puis les coups de feu, les glaces qui volaient en éclats, son chauffeur affalé sur le volant ensanglanté... Trois hommes, puis un quatrième surgirent de l'Al Bustan. L'un plongea vers le parking pour prendre Malko à revers. Les quatre autres foncèrent tirant de toutes leurs armes, le forçant à rentrer à l'intérieur de l'hôtel. Il recula, les cinq tueurs sur ses talons. Il n'avait pas assez d'avance pour les semer. Cette fois, c'était l'hallali. Une rafale de projectiles pulvérisa la porte qu'il venait de franchir.

Par Gérard de Villiers, De villiers Gerard
Chez Gérard de Villiers

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Auteur

Gérard de Villiers, De villiers Gerard

Editeur

Gérard de Villiers

Genre

Romans d'espionnage

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L'otage d'Oman

Gérard de Villiers, De villiers Gerard

Paru le 24/09/2026

256 pages

Gérard de Villiers

8,75 €

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