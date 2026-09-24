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Amazones

Laure Chantal, Chantal laure De

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Une autrice spécialiste de l'Antiquité, nous invite à nous questionner sur la place de ces femmes guerrières dans l'Hstoire, et convie le lecteur à découvrir leurs destins. Nous connaissons aujourd'hui les Amazones via des stéréotypes ou des fantasmes issus du patriarcat. Cet ouvrage veut leur redonner un juste visage. Antiope, Hippolyte, Penthésilée et leurs compagnes étaient des héroïnes, au même titre que Thésée ou Achille. Leurs hauts faits étaient célébrés dans tous les arts et présents dans les mémoires, leurs noms et leurs silhouettes gravées dans les marbres majestueux du Parthénon. Qui sait aujourd'hui que leurs tombeaux étaient honorés dans quantité de villes, à commencer par Athènes ? Certes, elles étaient moins glorifiées que les héros grecs mais non pas parce qu'elles étaient femmes et guerrières mais parce qu'elles étaient étrangères. Qui ont été ces femmes érigées en modèles par Platon ? Rassemblant les pièces disséminées dans le riche puzzle de l'Antiquité avec quelques morceaux arrachés aux périodes moderne et contemporaine, Laure de Chantal, épousant la forme d'un carnet de voyage, à l'image des expéditions de ces vaillantes guerrières, invite le lecteur à découvrir les destins de ces puissantes héroïnes et à s'interroger sur la place de la femme dans l'histoire.

Par Laure Chantal, Chantal laure De
Chez Leduc.s éditions

|

Auteur

Laure Chantal, Chantal laure De

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Histoire antique

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Amazones

Laure Chantal, Chantal laure De

Paru le 24/09/2026

240 pages

Leduc.s éditions

19,90 €

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