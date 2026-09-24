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#Roman francophone

Skye

S. L. Borowski, S.l. Borowski

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Quand les coeurs brisés se rencontrent, l'amour renaît malgré les cicatrices. Au coeur de l'Ecosse, Skye Gordon et Oliver Sinclair parviendront-ils à surmonter leurs démons pour faire renaître l'équipe de rugby universitaire ? Découvrez Girlhood Tome 1 - Skye, le premier opus de la trilogie de romance contemporaine de S. L. Borowski ! Après deux années passées en Australie, Skye Gordon, vingt ans, retrouve Edimbourg et ses soeurs triplées. Déterminée à reprendre sa vie en main, elle s'inscrit à l'université et accepte un défi inattendu : redorer l'image de l'équipe de rugby grâce à ses talents de créatrice de contenu. Très vite, elle se retrouve face à un problème majeur : Oliver Sinclair, capitaine charismatique rongé par une culpabilité dévastatrice. Le jeune homme accumule les scandales, les secrets, et les blessures qu'il refuse d'affronter. Entre eux, les étincelles sont immédiates et l'attirance impossible à ignorer. Mais derrière la colère d'Oliver se cache une douleur qui menace de tout emporter. Et tandis que Skye se rapproche de lui, une sombre affaire de menaces et de trahisons secoue l'équipe. Parviendront-ils à ouvrir leur coeur, alors que le passé refuse de les laisser avancer ? Une romance contemporaine new adult.

Par S. L. Borowski, S.l. Borowski
Chez Slalom

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Auteur

S. L. Borowski, S.l. Borowski

Editeur

Slalom

Genre

Romance sexy

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Skye

S. L. Borowski, S.l. Borowski

Paru le 24/09/2026

480 pages

Slalom

19,95 €

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