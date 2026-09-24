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#Roman francophone

Le sommet des dieux

Baku Yumemakura

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Le roman mythique à l'origine du manga : une enquête captivante sur le mystère Mallory. Lorsque George Mallory disparaît en 1924 lors de son ascension de l'Everest avec l'alpiniste Andrew Irvine, personne ne sait s'ils ont atteint le plus haut sommet du monde. Quand on retrouve le corps de Mallory, en 1999, deux objets manquent parmi ses effets personnels : son appareil photo, qui aurait permis d'attester de son exploit, et le portrait de son épouse qu'il avait promis de déposer au sommet. C'est la plus grande énigme de l'histoire de l'alpinisme et le point de départ de Baku Yumemakura pour Le Sommet des dieux . Tout commence par la découverte que fait Fukamachi, photographe de montagne, dans une échoppe de Katmandou : le fameux Vest Pocket Autographic Kodak Special. Se peut-il qu'il ait appartenu à George Mallory ? Cet objet, à lui seul, pourrait permettre de réécrire l'histoire de l'alpinisme. Dès le lendemain, on lui dérobe l'appareil dans sa chambre d'hôtel. Cet objet volé est restitué à son propriétaire : Jôji Habu. Pour avoir une chance de résoudre l'énigme, le journaliste sonde l'histoire des légendes de l'alpinisme et se lance sur les traces de Jôji Habu, alpiniste de génie dont l'obsession pour l'Everest est contagieuse. Empruntant tour à tour au registre du roman d'alpinisme et à celui de l'enquête, Baku Yumemakura signe un roman dans lequel on retrouve les grandes figures de l'himalayisme, avec une attention particulière portée aux techniques de grimpe, un sens du détail et une écriture rythmée et immersive qui en font un objet littéraire à part. L'enquête autour de la disparition de George Mallory permet à l'auteur d'interroger la quête d'absolu, mais aussi les motivations des conquérants des plus hauts sommets du monde. D'abord publié sous forme de feuilleton dans la presse japonaise entre 1992 et 1994, ce roman-fleuve au souffle épique s'inscrit dans la lignée des grands feuilletons du XIXe siècle. Cette histoire n'est connue du public français que depuis la publication par Kana entre 2004 et 2005 de l'adaptation du roman en manga par Taniguchi en cinq volumes et l'adaptation à l'écran en 2021.

Par Baku Yumemakura
Chez Editions Paulsen

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Auteur

Baku Yumemakura

Editeur

Editions Paulsen

Genre

Littérature japonaise

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Le sommet des dieux

Baku Yumemakura trad. Corinne Atlan

Paru le 24/09/2026

896 pages

Editions Paulsen

16,00 €

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